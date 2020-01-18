Православные отмечают Крещенский сочельник

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Православные христиане отмечают сегодня, 18 января, Крещенский сочельник. В церквях с утра отслужат Божественную литургию, после чего будет совершён чин Великого водоосвящения.

Прихожан призывают посетить храм, чтобы получить освящённую воду, которая, как считается, излечивает от различных болезней, пишет ipn.md.

Сегодня во многих сёлах священники окропляют святой водой дома и хозяйства сельчан, посещают больных, которые не смогли прийти в церковь и взять святую воду, возвещают им о Крещении и Богоявлении.

19 января празднуется Крещение Господне. Это день, когда христиане также посещают церковь после Великого освящения воды. 20 января православные христиане отметят Собор Иоанна Предтечи, завершающий череду зимних праздников.