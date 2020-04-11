Православные христиане отмечают завтра Вербное воскресенье

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За неделю до Пасхи Православная Церковь празднует Вербное воскресенье, которое в этом году отмечается 12 апреля, и которое посвящено “Триумфальному въезду в Иерусалим Иисуса Христа”.

В этом году в связи с пандемией COVID-19 прихожане не смогут прийти на богослужения с ветками ивы. Но они вправе и даже должны совершать молитву дома, отметил священник Октавиан Мошин из Церкви Сретение Господне Молдавского государственного университета.

В Церкви Сретение Господне богослужения проходят как обычно, но без участия прихожан. Сегодня вечером будут освящены свежие ветки вербы, и они будут освещены еще раз завтра, после богослужения. Затем прохожие смогут их взять, чтобы получить радость и принять духовное участие в этом празднике. Эти ветки ивы напоминают о тех цветах, с которыми Христос был встречен в Иерусалиме, передаёт ipn.md.

Священник отметил, что волонтеры церкви отнесут ветки ивы тем верующим, которые обратились за этим. Прихожане также просят, чтобы им привезли свечи, просфору, освященную воду, которые дарят им душевный покой, когда они не могут присутствовать на богослужении.

Верующим рекомендуется обустроить в своем доме молитвенный уголок, где они могут быть в контакте с Богом, в мире с окружающими, где они приумножат любовь и получат благословение, которое передает церковь. Более того, сегодня люди могут слушать богослужение по телевизору или в интернете, отмечает священник. Прихожанам Церкви Сретение Господне были переданы молитвы, которые должны быть прочитаны дома, в отсутствие священника. Также будут сняты самые важные моменты богослужения, которые впоследствии будут переданы прихожанам.

Стоит отметить, что христианам, которые постятся разрешено в Вербное воскресенье употреблять рыбу.

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