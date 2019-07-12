Православные христиане отмечают сегодня праздник Святых Петра и Павла

0

Православные христиане отмечают сегодня, 12 июля, Святых Апостолов Петра и Павла, которых также называют столпами Православной церкви. В этот же день заканчивается Апостольский, или Петров пост.

В этот день совершается Богослужение, после чего прихожане и священники окружают церковь, как и в день Воскресения. Святые Апостолы Петр и Павел особенно почитаемы церковью, их называют «первоверховными» и «учителями мира», потому что они способствовали распространению Евангелия во многих частях мира.

Иисус Христос нарек того, кто назывался Симоном именем Петра, то есть камнем, и назвал его столпом, на котором построена Церковь. Апостол Петр последовал за Иисусом Христом и оставил рыбацкое дело и семью. Сначала Святой апостол Павел назывался Савлом и был великим ученым своего времени. Это был фанатичный фарисей, который преследовал первых христиан, но обратился в христианство после того, как с ним случилось чудо. По пути в город Дамаск он был ослеплен сильным светом и услышал голос, который сказал ему: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?». После этого он ослеп и отправился в Дамасский собор, где крестился и начал проповедовать новую христианскую религию, передаёт ipn.md.

Святые Петр и Павел были убиты по приказу римского императора Неро. Святому Павлу отрезали голову мечом, а Святой Петр был распят на кресте.