Православные христиане отмечают сегодня праздник Марии Магдалины и Святого Фоки

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Православные христиане отмечают сегодня, 4 августа, праздник Марии Магдалины и Святого мученика Фоки. Марию Магдалину почитают как грешницу, обратившуюся к Христу и подавшую пример многим язычникам. А Святой Фока принял смерть во имя своей веры.

Мария Магдалина в Евангелии от Луки упоминается как первая женщина, которую исцелил Иисус Христос. Она стала ученицей Спасителя и сопровождала его повсюду. Еще 10 лет Мария Магдалина прожила в Эфесе, сопровождая Иоанна Богослова, передаёт publika.md.

Сегодня также отмечается праздник великомученика Фоки. Фока наказывает огнем, жарой и градом, если праздник не соблюдается со всей строгостью. В этот день нельзя работать, зажигать огонь и печь хлеб.