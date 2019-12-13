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Православные христиане отмечают сегодня день святого Андрея Первозванного – одного из двенадцати апостолов. День является одним из праздников, начинающих зимний праздничный цикл.

Андреев день — один из самых почитаемых православных праздников, но это и народный праздник, который уходит корнями в глубокую древность. Ночь накануне является временем девичьего гадания — считалось, что девушкам и юношам в ночь на Андрея являются образы их суженых. В этот день нельзя шить, ткать и прясть, передаёт moldpres.md.

Кроме того, этот день характеризует множество народных примет. Если идет снег – зима будет морозной и холодной. Холодно, но солнечно – быть хорошему урожаю. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная. Если тихая вода – хорошая зима, шумная – трещать будут морозы, будут бури, метели. Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.