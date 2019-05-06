Православные христиане отмечают День Святого Георгия

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Православные христиане отмечают сегодня День Святого Георгия. Согласно старому писанию,великомученик жил в IV веке, он считается духовным покровителем вооруженных сил некоторых стран, регионов и городов.

Святой Георгий был генералом в римской армии во время правления императора Диоклетиана. Он выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой.

Его высоко ценили при императорском дворе, однако он исповедовал религию, запрещенную в IV веке в Римской Империи. Диоклетиан считал, что его неудачи были из-за христиан, которые не хотели совершать жертвоприношения богам войны, за что и подверг христиан жестоким гонениям.

Генерал Георгий также стал жертвой преследований, жестоких пыток и мук, но он не отрекся от Христа. Тогда, по приказу императора ему отрубили голову.

Святой Георгий является одним из самых почитаемых святых в христианстве. Доказательством этого является большое количество людей, носящих его имя, а также населенных пунктов, которые выбрали его в качестве покровителя.

Будучи военным святым, он также является духовным покровителем армии, пишет moldpres.md.