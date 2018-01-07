Православное Рождество: гусь с кислой капустой и фигурные пряники

Наконец-то закончился 40-дневный Рождественский пост. Настало время для застолья и празднования Рождества. Предлагаем приготовить на 7 января традиционный русский стол.

Оливье и селедка под шубой — все это блюда советской кухни, новогодний новодел. Исконно русский стол готовится на Рождество, и на столе обязательно будет гусь, различные каши и соленья.

Закуски

На Руси практически не готовили салаты, на закуску зимой подавали соленья: грибочки с луком, квашеную капусту, моченые яблоки… И конечно, различные пироги — с рыбой, с мясом, с грибами.

Рыбник

1 упаковка дрожжевого теста

500 г рыбного филе

2 ст.л. сливочного масла

Соль, перец

Шаг 1. Тесто разморозить и раскатать (можно использовать и самодельное дрожжевое тесто, тогда поладобится около полкило).

Шаг 2. Разрезать пласт пополам. На одну половину выложить рыбу целиком.

Шаг 3. Посолить, поперчить, накрыть вторым пластом, защипнуть края и запечь в духовке.

Сочень с пшенной кашей

2 стакана муки

1 стакан молока

Соль

2 ст.л. сливочного масла

Начинка:

1 стакан пшена

2 стакана воды

2 стакана молока

2 ст.л. сливочного масла

Сахар, соль

Шаг 1. Смешать ингредиенты для теста, замесить его.

Шаг 2. Разделить тесто на шарики и раскатать из каждого тонкую лепешку. Чтобы лепешка была ровной, можно обрезать края ножом.

Шаг 3. Обжарить лепешки на сухой сковороде.

Шаг 4. Сварить пшенную кашу. Сначала надо варить в воде, а потом добавить молока. Положить в кашу масло, соль и сахар. Можно кашу потомить немного в духовке.

Шаг 5. Растопить сливочное масло, смазать им готовые лепешки, положить на них начинку и свернуть пополам.

Рождественский гусь с кислой капустой

1 небольшой гусь

800 г капусты

4 луковицы

0,5 ст. л. тмина

соль

масло

Шаг 1. Гуся вымыть, натереть снаружи и внутри солью и тмином.

Шаг 2. Кислую капусту потушить с маслом и луком в кастрюле, под крышкой.

Шаг 3. Нафаршировать гуся этой капустой и жарить на противне, налив на него немного бульона и поливая им гуся. Потом вытопится гусиный жир — будете поливать им.

Жаркое из лося или кабана

1,5 кг мяса лося или кабана

150 г свиного сала

2 стакана сметаны

1 ст.л. сливочного масла

2 ст.л. муки

1,5 стакана уксуса

1 л воды

2 большие луковицы,

3 лавровых листа

8-10 горошин перца, соль по вкусу

Шаг 1. Воду довести до кипения вместе с приправами, снять с огня и добавить уксус.

Шаг 2. Мясо вымыть, очистить от жил, нарезать крупными кубиками и положить в маринад. Оставить на 2-3 дня.

Шаг 3. Вынуть мясо из маринада, обсушить, нашпиговать салом, посолить и посыпать мукой.

Шаг 4. Разогреть масло, обжарить в нем мясо до корочки. Переложить в кастрюлю или порционные горшочки.

Шаг 5. В сковороду вылить стакан воды, дать закипеть и вылить к мясу. Добавить туда же сметану и ложку муки.

Шаг 6. Добавить к мясу нарубленный лук, закрыть крышкой и томить на медленном огне или в духовке до готовности.

Свиная грудинка, фаршированная капустой и яблоками

В старину подавали кашу со свиными ножками, но мы предлагаем сделать к гречневой каше грудинку с капустой и яблоками. Получится очень сочно.

800 г свинины

400 г капусты

5 яблок

1 ст. л. сливочного масла

1 луковица

Соль и перец

Шаг 1. Нашинковать свежую капусту, посолить, отжать. Добавить в капусту кислые, мелко нарезанные яблоки, масло, перемешать.

Шаг 2. Свиную грудинку вымыть, перерубить в нескольких местах косточки, прорезать ножом большое отверстие между костями и мясом.

Шаг 3. Положить туда подготовленный фарш, зашить, поместить на сковороду или противень, посыпать мелко рубленым луком, подлить 3 столовых ложки воды и жарить в духовке, разогретой до 200 С, до готовности.

Козюли (фигурные пряники)

1 кг муки ржаной муки

1 стакан мёда

2 стакана сахара

2 стакана воды

100 г сливочного масла

Корица и гвоздика на кончике ложки

Шаг 1. Смешать мед, сахар и воду. Кипятить их до темно-коричневого цвета и густоты сиропа.

Шаг 2. Немного остудить, длобавить масло, пряности и муку. Перемешать и вынести на холод на пару часов.

Шаг 3. Можно накатать из теста жгутов и из них сделать фигурки, а можно толсто раскатать тесто и вырезать фигурки по трафарету или формочками.

Шаг 4. Выпекать в горячей духовке 10-12 минут.

Суфле, заварное по-русски

500 г любых ягод

½ стакана воды

2 стакана сахара

5 белков

Шаг 1. Из ягод сделать пюре, добавить воду и поварить.

Шаг 2. Добавить сахар (примерно столько же, сколько получилось пюре).

Шаг 3. Взбить белки в крутую пену. Добавить к пюре.

Шаг 4. Выложить пюре в формочки для запекания, поставить на 30 минут в не сильно нагретую духовку.

Сбитень

5 л воды

250 г меда

700 г варенья

По 1 ч.л. пряностей (корица, имбирь, гвоздика, кардамон)

Шаг 1. Воду вскипятить, добавить в нее мед, варенье и поварить 10 минут. Перемешать.

Шаг 2. Добавить пряности и варить еще 10 минут.

Шаг 3. Подавать горячим.