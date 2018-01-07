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Православное Рождество: гусь с кислой капустой и фигурные пряники

Православное Рождество: гусь с кислой капустой и фигурные пряники

Наконец-то закончился 40-дневный Рождественский пост. Настало время для застолья и празднования Рождества. Предлагаем приготовить на 7 января традиционный русский стол.

Оливье и селедка под шубой — все это блюда советской кухни, новогодний новодел. Исконно русский стол готовится на Рождество, и на столе обязательно будет гусь, различные каши и соленья.

 

Закуски

На Руси практически не готовили салаты, на закуску зимой подавали соленья: грибочки с луком, квашеную капусту, моченые яблоки… И конечно, различные пироги — с рыбой, с мясом, с грибами.

Фото: Миллион меню

Рыбник

  • 1 упаковка дрожжевого теста
  • 500 г рыбного филе
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • Соль, перец

Шаг 1. Тесто разморозить и раскатать (можно использовать и самодельное дрожжевое тесто, тогда поладобится около полкило).
Шаг 2. Разрезать пласт пополам. На одну половину выложить рыбу целиком.
Шаг 3. Посолить, поперчить, накрыть вторым пластом, защипнуть края и запечь в духовке.

Фото: Миллион меню

Сочень с пшенной кашей

  • 2 стакана муки
  • 1 стакан молока
  • Соль
  • 2 ст.л. сливочного масла

Начинка:

  • 1 стакан пшена
  • 2 стакана воды
  • 2 стакана молока
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • Сахар, соль

Шаг 1. Смешать ингредиенты для теста, замесить его.
Шаг 2. Разделить тесто на шарики и раскатать из каждого тонкую лепешку. Чтобы лепешка была ровной, можно обрезать края ножом.
Шаг 3. Обжарить лепешки на сухой сковороде.
Шаг 4. Сварить пшенную кашу. Сначала надо варить в воде, а потом добавить молока. Положить в кашу масло, соль и сахар. Можно кашу потомить немного в духовке.
Шаг 5. Растопить сливочное масло, смазать им готовые лепешки, положить на них начинку и свернуть пополам.

Фото: www.globallookpress.com

Рождественский гусь с кислой капустой

  • 1 небольшой гусь
  • 800 г капусты
  • 4 луковицы
  • 0,5 ст. л. тмина
  • соль
  • масло

Шаг 1. Гуся вымыть, натереть снаружи и внутри солью и тмином.
Шаг 2. Кислую капусту потушить с маслом и луком в кастрюле, под крышкой.
Шаг 3. Нафаршировать гуся этой капустой и жарить на противне, налив на него немного бульона и поливая им гуся. Потом вытопится гусиный жир — будете поливать им.

Фото: Миллион меню

Жаркое из лося или кабана

  • 1,5 кг мяса лося или кабана
  • 150 г свиного сала
  • 2 стакана сметаны
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. муки
  • 1,5 стакана уксуса
  • 1 л воды
  • 2 большие луковицы,
  • 3 лавровых листа
  • 8-10 горошин перца, соль по вкусу

Шаг 1. Воду довести до кипения вместе с приправами, снять с огня и добавить уксус.
Шаг 2. Мясо вымыть, очистить от жил, нарезать крупными кубиками и положить в маринад. Оставить на 2-3 дня.
Шаг 3. Вынуть мясо из маринада, обсушить, нашпиговать салом, посолить и посыпать мукой.
Шаг 4. Разогреть масло, обжарить в нем мясо до корочки. Переложить в кастрюлю или порционные горшочки.
Шаг 5. В сковороду вылить стакан воды, дать закипеть и вылить к мясу. Добавить туда же сметану и ложку муки.
Шаг 6. Добавить к мясу нарубленный лук, закрыть крышкой и томить на медленном огне или в духовке до готовности.

Фото: Миллион меню

Свиная грудинка, фаршированная капустой и яблоками

В старину подавали кашу со свиными ножками, но мы предлагаем сделать к гречневой каше грудинку с капустой и яблоками. Получится очень сочно.

  • 800 г свинины
  • 400 г капусты
  • 5 яблок
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 луковица
  • Соль и перец

Шаг 1. Нашинковать свежую капусту, посолить, отжать. Добавить в капусту кислые, мелко нарезанные яблоки, масло, перемешать.
Шаг 2. Свиную грудинку вымыть, перерубить в нескольких местах косточки, прорезать ножом большое отверстие между костями и мясом.
Шаг 3. Положить туда подготовленный фарш, зашить, поместить на сковороду или противень, посыпать мелко рубленым луком, подлить 3 столовых ложки воды и жарить в духовке, разогретой до 200 С, до готовности.

Фото: wikipedia.org

Козюли (фигурные пряники)

  • 1 кг муки ржаной муки
  • 1 стакан мёда
  • 2 стакана сахара
  • 2 стакана воды
  • 100 г сливочного масла
  • Корица и гвоздика на кончике ложки

Шаг 1. Смешать мед, сахар и воду. Кипятить их до темно-коричневого цвета и густоты сиропа.
Шаг 2. Немного остудить, длобавить масло, пряности и муку. Перемешать и вынести на холод на пару часов.
Шаг 3. Можно накатать из теста жгутов и из них сделать фигурки, а можно толсто раскатать тесто и вырезать фигурки по трафарету или формочками.
Шаг 4. Выпекать в горячей духовке 10-12 минут.

Фото: Миллион меню

Суфле, заварное по-русски

  • 500 г любых ягод
  • ½ стакана воды
  • 2 стакана сахара
  • 5 белков

Шаг 1. Из ягод сделать пюре, добавить воду и поварить.
Шаг 2. Добавить сахар (примерно столько же, сколько получилось пюре).
Шаг 3. Взбить белки в крутую пену. Добавить к пюре.
Шаг 4. Выложить пюре в формочки для запекания, поставить на 30 минут в не сильно нагретую духовку.

Фото: Миллион меню

Сбитень

  • 5 л воды
  • 250 г меда
  • 700 г варенья
  • По 1 ч.л. пряностей (корица, имбирь, гвоздика, кардамон)

Шаг 1. Воду вскипятить, добавить в нее мед, варенье и поварить 10 минут. Перемешать.
Шаг 2. Добавить пряности и варить еще 10 минут.
Шаг 3. Подавать горячим.

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