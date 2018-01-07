Православное Рождество: гусь с кислой капустой и фигурные пряники

Наконец-то закончился 40-дневный Рождественский пост. Настало время для застолья и празднования Рождества. Предлагаем приготовить на 7 января традиционный русский стол.
Оливье и селедка под шубой — все это блюда советской кухни, новогодний новодел. Исконно русский стол готовится на Рождество, и на столе обязательно будет гусь, различные каши и соленья.
Закуски
На Руси практически не готовили салаты, на закуску зимой подавали соленья: грибочки с луком, квашеную капусту, моченые яблоки… И конечно, различные пироги — с рыбой, с мясом, с грибами.
Рыбник
- 1 упаковка дрожжевого теста
- 500 г рыбного филе
- 2 ст.л. сливочного масла
- Соль, перец
Шаг 1. Тесто разморозить и раскатать (можно использовать и самодельное дрожжевое тесто, тогда поладобится около полкило).
Шаг 2. Разрезать пласт пополам. На одну половину выложить рыбу целиком.
Шаг 3. Посолить, поперчить, накрыть вторым пластом, защипнуть края и запечь в духовке.
Сочень с пшенной кашей
- 2 стакана муки
- 1 стакан молока
- Соль
- 2 ст.л. сливочного масла
Начинка:
- 1 стакан пшена
- 2 стакана воды
- 2 стакана молока
- 2 ст.л. сливочного масла
- Сахар, соль
Шаг 1. Смешать ингредиенты для теста, замесить его.
Шаг 2. Разделить тесто на шарики и раскатать из каждого тонкую лепешку. Чтобы лепешка была ровной, можно обрезать края ножом.
Шаг 3. Обжарить лепешки на сухой сковороде.
Шаг 4. Сварить пшенную кашу. Сначала надо варить в воде, а потом добавить молока. Положить в кашу масло, соль и сахар. Можно кашу потомить немного в духовке.
Шаг 5. Растопить сливочное масло, смазать им готовые лепешки, положить на них начинку и свернуть пополам.
Рождественский гусь с кислой капустой
- 1 небольшой гусь
- 800 г капусты
- 4 луковицы
- 0,5 ст. л. тмина
- соль
- масло
Шаг 1. Гуся вымыть, натереть снаружи и внутри солью и тмином.
Шаг 2. Кислую капусту потушить с маслом и луком в кастрюле, под крышкой.
Шаг 3. Нафаршировать гуся этой капустой и жарить на противне, налив на него немного бульона и поливая им гуся. Потом вытопится гусиный жир — будете поливать им.
Жаркое из лося или кабана
- 1,5 кг мяса лося или кабана
- 150 г свиного сала
- 2 стакана сметаны
- 1 ст.л. сливочного масла
- 2 ст.л. муки
- 1,5 стакана уксуса
- 1 л воды
- 2 большие луковицы,
- 3 лавровых листа
- 8-10 горошин перца, соль по вкусу
Шаг 1. Воду довести до кипения вместе с приправами, снять с огня и добавить уксус.
Шаг 2. Мясо вымыть, очистить от жил, нарезать крупными кубиками и положить в маринад. Оставить на 2-3 дня.
Шаг 3. Вынуть мясо из маринада, обсушить, нашпиговать салом, посолить и посыпать мукой.
Шаг 4. Разогреть масло, обжарить в нем мясо до корочки. Переложить в кастрюлю или порционные горшочки.
Шаг 5. В сковороду вылить стакан воды, дать закипеть и вылить к мясу. Добавить туда же сметану и ложку муки.
Шаг 6. Добавить к мясу нарубленный лук, закрыть крышкой и томить на медленном огне или в духовке до готовности.
Свиная грудинка, фаршированная капустой и яблоками
В старину подавали кашу со свиными ножками, но мы предлагаем сделать к гречневой каше грудинку с капустой и яблоками. Получится очень сочно.
- 800 г свинины
- 400 г капусты
- 5 яблок
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 луковица
- Соль и перец
Шаг 1. Нашинковать свежую капусту, посолить, отжать. Добавить в капусту кислые, мелко нарезанные яблоки, масло, перемешать.
Шаг 2. Свиную грудинку вымыть, перерубить в нескольких местах косточки, прорезать ножом большое отверстие между костями и мясом.
Шаг 3. Положить туда подготовленный фарш, зашить, поместить на сковороду или противень, посыпать мелко рубленым луком, подлить 3 столовых ложки воды и жарить в духовке, разогретой до 200 С, до готовности.
Козюли (фигурные пряники)
- 1 кг муки ржаной муки
- 1 стакан мёда
- 2 стакана сахара
- 2 стакана воды
- 100 г сливочного масла
- Корица и гвоздика на кончике ложки
Шаг 1. Смешать мед, сахар и воду. Кипятить их до темно-коричневого цвета и густоты сиропа.
Шаг 2. Немного остудить, длобавить масло, пряности и муку. Перемешать и вынести на холод на пару часов.
Шаг 3. Можно накатать из теста жгутов и из них сделать фигурки, а можно толсто раскатать тесто и вырезать фигурки по трафарету или формочками.
Шаг 4. Выпекать в горячей духовке 10-12 минут.
Суфле, заварное по-русски
- 500 г любых ягод
- ½ стакана воды
- 2 стакана сахара
- 5 белков
Шаг 1. Из ягод сделать пюре, добавить воду и поварить.
Шаг 2. Добавить сахар (примерно столько же, сколько получилось пюре).
Шаг 3. Взбить белки в крутую пену. Добавить к пюре.
Шаг 4. Выложить пюре в формочки для запекания, поставить на 30 минут в не сильно нагретую духовку.
Сбитень
- 5 л воды
- 250 г меда
- 700 г варенья
- По 1 ч.л. пряностей (корица, имбирь, гвоздика, кардамон)
Шаг 1. Воду вскипятить, добавить в нее мед, варенье и поварить 10 минут. Перемешать.
Шаг 2. Добавить пряности и варить еще 10 минут.
Шаг 3. Подавать горячим.