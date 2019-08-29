Правоохранители задержали троих молдаван, находившихся в международном розыске за торговлю людьми (ВИДЕО)

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Сотрудники Управления специальных операций Национального инспектората по расследованиям задержали этим утром в селе Вулканешты Ниспоренского района троих мужчин в возрасте 29, 53 и 56 лет, находящихся в международном розыске с 2016 года. Их приговорили к 7 и 8 годам тюремного заключения за торговлю людьми.

Согласно материалам дела, задержанные переправляли граждан Молдовы в Россию, где заставляли попрошайничать. В настоящее время все трое содержатся в столичном пенитенциаре №13.