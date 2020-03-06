Правоохранители задержали сутенёршу, вовлёкшую в проституцию несовершеннолетнюю

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20-летняя жительница Рышканского района арестована за сексуальную эксплуатацию 17-летней девушки из Кишинёва.

В результате расследования, проведённого сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми (CCTP) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), было установлено, что в начале текущего года обвиняемая воспользовалась уязвимым положением несовершеннолетней и завербовала её для оказания интим-услуг. Обе девушки принимали клиентов на съёмной квартире, а также выезжали на места, указанные клиентами.

2 марта подозреваемую задержали на 72 часа. Впоследствии прокуроры добились продления ареста задержанной ещё на 30 суток.

Как выяснилось, несовершеннолетнюю завербовали через социальную сеть “Одноклассники”. Ответчица заставляла жертву принимать наркотики и оказывать сексуальные услуги клиентам. Ежедневно девушка должна была обслуживать до 7 клиентов. Всё заработанное у неё отбирали в счёт выплаты расходов на питание, аренду и наркотики.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.