Правоохранители задержали рецидивиста, ограбившего офис кредитной компании (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали мужчину, совершившего нападение с целью ограбления.

В конце января к правоохранительным органам обратилась сотрудница микрофинансовой компании и заявила об ограблении. По её словам, неизвестный с медицинской маской на лице вошёл в здание и, угрожая ножом, забрал 11 525 леев.

Было установлено, что 22-летний нападавший – уроженец Каушанского района, ранее судимый за ограбление и недавно освобождённый из тюрьмы. Мужчину позднее обнаружили в квартире его приятеля на Буюканах. В результате обыска в жилище были найдены нож, перчатки, медицинская маска и мобильные телефоны.

Задержанный признал свою вину. За совершённое деяние ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 10 лет.