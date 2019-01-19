Правоохранители задержали промышлявшего в столице вора-рецидивиста (ВИДЕО)

0

17 января сотрудники Инспектората полиции сектора Чеканы задержали 19-летнего жителя столицы, подозреваемого в совершении двух ограблений, совершённых в вышеуказанном районе. В полиции установили, что молодой человек, открыто применяя физическую силу, отобрал у двух молодых людей 27 и 29 лет мобильные телефоны и финансовые средства на общую сумму 16 000 леев.

Задержанный признал свою вину, заявив правоохранительным органам, что совершил ограбления из-за отсутствия денег. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабёж.

Было возбуждено уголовное дело по факту ограбления. Подозреваемый был задержан на 72 часа. Согласно действующему уголовному законодательству, ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.