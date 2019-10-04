Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в контрабанде автомобилей на миллионы леев (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в контрабанде автомобилей на миллионы леев (ФОТО, ВИДЕО)

В результате обысков, прошедших в Кишинёве и в нескольких населённых пунктах в Хынчештском районе, были обнаружены автомобильные запчасти, а также 12 автомобилей из ЕС с поддельными идентификационными номерами. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении 5 граждан Молдовы.

2 октября сотрудники Пограничной службы вместе с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в домах подозреваемых в контрабанде автомобилей. В результате были обнаружены 12 транспортных средств с фальсифицированными элементами кузова и двигателя, а также запчасти, снятые с нелегально привезённых из ЕС автомобилей. Оценочная стоимость изъятого – более трёх миллионов леев.

По делу о контрабанде проходит менеджер автосервиса и несколько работников, которые выполняли роль перевозчиков автомобилей. Если их вина будет доказана, нарушителям грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

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