Правоохранители задержали пару, подозреваемую в совершении мошенничества

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Мужчина и женщина в возрасте 27 и 20 лет были задержаны по подозрению в мошенничестве. Посредством электронных кошельков они получали деньги за оказание интим-услуг, однако, на деле, обманывали клиентов. За предполагаемые услуги они взимали суммы от 600 до 1 500 леев.

Было установлено, что в период с января 2018 года по декабрь 2019 года подозреваемые ввели в заблуждение несколько граждан. Мошенники размещали рекламные объявления с предложениями интим-услуг и эротического массажа. Таким образом, через различные системы онлайн-платежей им удалось выманить у доверчивых граждан более 178 000 леев. При обысках в доме подозреваемых полиция обнаружила мобильные телефоны, ноутбук, банковские карты и сим-карты, используемые в мошеннических целях.

В случае обвинительного приговора задержанным лицам грозит тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет.