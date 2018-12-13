Правоохранители задержали двух злоумышленников за мошенничество в особо крупных размерах

Антикоррупционная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела в отношении двух администраторов компании, задержанных в октябре этого года по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, а также в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб интересам юридического лица.

Согласно материалам дела, подсудимые разработали преступную схему, по которой собирались получить от иностранного бизнесмена сумму, превышающую 66 млн. леев. Двое мужчин, один из которых исполнял функции управляющего бизнесом иностранца, заключили фиктивный договор, в соответствии с которым одна из сторон обязуется провести исследование потенциала молдавского рынка и помочь с регистрацией фармацевтических продуктов в Агентстве по лекарственным средствам и медицинским изделиям РМ. Стоимость предоставляемых услуг была установлена ​​в размере 2 270 659,58 долл. США (что составляет 45 371 184,40 леев).

Впоследствии администратор компании, который оказывал вышеупомянутые услуги, а также управлял международной фармацевтической компанией, заключил со своим напарником долговой договор, согласно которому должником стала компания пострадавшего.

После составления фиктивных документов один из подозреваемых, с целью присвоения чужих денег, подал в суд в качестве истца с просьбой о взыскании предполагаемой задолженности в сумме 45 3711 84,40 леев, штрафа в размере 16 333 626,38 леев, просроченной процентной ставки в размере 4 094 594 леев, государственной пошлины в размере 50 000 леев и расходов на юридическую помощь в размере 200 000 леев. Общая запрашиваемая истцом сумма составила 66 049 404,78 лея. Благодаря мошенническим действиям подельников суд, введённый в заблуждение, распорядился о снятии оспариваемой суммы со счёта международной компании.

В результате банковский счёт иностранной компании был заблокирован, а на основании судебного решения была вычтена сумма в размере 4 147 951,84 лея. Как следствие, деятельность компании прекратилась.

В ходе последовавших разбирательств сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали авторов мошеннической схемы. На данный момент обвиняемые находятся под превентивным арестом.