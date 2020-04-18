Правоохранители задержали двух членов преступной группы, орудовавших на территории Единец (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители задержали двух членов преступной группы, орудовавших на территории Единец (ФОТО, ВИДЕО)

15 апреля сотрудники ИП Единец задержали двоих членов преступной группы, специализирующейся на совершении преступлений против собственности на территории Единецкого района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность задержанных к 14 правонарушениям, совершённым в период 2018-2020 гг. В ходе проведённых 7 апреля обысков в домах подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли множество товаров, добытых преступных путём.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. В случае обвинительного приговора им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md