Правоохранители задержали двух членов преступной группы, орудовавших на территории Единец (ФОТО, ВИДЕО)

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15 апреля сотрудники ИП Единец задержали двоих членов преступной группы, специализирующейся на совершении преступлений против собственности на территории Единецкого района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность задержанных к 14 правонарушениям, совершённым в период 2018-2020 гг. В ходе проведённых 7 апреля обысков в домах подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли множество товаров, добытых преступных путём.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. В случае обвинительного приговора им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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