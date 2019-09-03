Двух человек задержали за незаконную охоту в приграничной зоне (ФОТО)

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Жители села Пуркарь района Штефан-Водэ были задержаны пограничниками во время ночной охоты в приграничной зоне. Мужчины, незаконно владевшие оружием, успели застрелить двух диких кроликов.

Вчера около полуночи сотрудники Пограничной полиции в Оланештах обнаружили подозрительное транспортное средство и двух человек. Задержанными оказались жители района Штефан-Водэ 24 и 26 лет. При проверке пограничники обнаружили в багажнике машины одного из них двух застреленных кроликов, а также самодельное оружие калибра 12 мм.

Изъятое ружье было отправлено на баллистическую экспертизу, а тушки животных – переданы в Управление по безопасности пищевых продуктов района Штефан-Водэ. Задержанные лица были наказаны за нарушение режима пограничной зоны и браконьерство.