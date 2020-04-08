Пришли в гости к знакомой и изнасиловали: в Бачой задержаны двое (ВИДЕО)

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Двое жителей села Бачой в возрасте 38 и 55 лет были задержаны на 72 часа по подозрению в изнасиловании 39-летней женщины.

Потерпевшая обратилась в полицию 1 апреля и заявила, что её изнасиловали. В ходе разбирательства было установлено, что все трое были знакомы. Мужчины пришли в гости к жертве, где все вместе распивали алкогольные напитки. Впоследствии подозреваемые напали на знакомую и совершили акт насилия.

Вскоре злоумышленники были задержаны. За содеянное им грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.

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