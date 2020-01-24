Правоохранители задержали двух молдаванок, вербовавших девушек для интим-услуг в Греции

Правоохранители задержали двух молдаванок, вербовавших девушек для интим-услуг в Греции

Двух гражданок Молдовы задержали за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Обе были членами организованной преступной группы.

На данный момент задержана 27-летняя жительница Кагула. Вторая участница ОПГ, 43-летняя жительница района Кантемир, находится под арестом. Ранее она была объявлена ​​в розыск.

В результате расследования, проведённого сотрудниками Центра по борьбе с торговлей людьми совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, было установлено, что члены преступной группы с 2016 года принуждали молодых девушек заниматься проституцией в Греции.

Жертв перевозили из Молдовы в Афины, где они подвергались сексуальной эксплуатации. Лидером ОПГ был гражданин Албании.

Если вина задержанных гражданок будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 15 до 20 лет.

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