Правоохранители задержали двоих иностранцев, нелегально находящихся в стране (ФОТО)

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Двое граждан из Украины и Российской Федерации без документов были задержаны сотрудниками Бюро по миграции и убежищу. Иностранцы незаконно попали в Молдову в обход пункта пропуска на границе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит штраф в размере до 750 условных единиц или тюремное заключение на срок до 2 лет, пишет publika.md.

В отношении задержанных были инициированы процедуры возвращения с последующим запретом на въезд на территорию Молдовы сроком на 5 лет.