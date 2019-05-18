Правоохранители задержали членов преступной группы, наладивших канал контрабанды сигарет из Приднестровья в страны ЕС (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Национальной инспекции по расследованию совместно с прокуратурой Кишинёва разоблачили деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом товаров без акцизных марок. Задержанные подозреваются в контрабанде в особо крупных размерах.

За преступной деятельностью группы велись наблюдения с 2018 года. Было установлено, что 7 членов группы, жители Кишинёва в возрасте от 22 до 43 лет, занимались незаконной деятельностью в столице, а также в других населённых пунктах страны.

Члены группы договаривались с представителями различных компаний, занимающихся производством и реализацией ферментированного табака и табачных изделий, расположенных в Приднестровье, и закупали табачные изделия, которые еженедельно нелегально перевозили из Приднестровского региона в Молдову. В частности, речь идёт о партиях сигарет без акцизных марок. Далее незаконно ввезённые сигареты распределялись между лицами, которые перевозили контрабанду в Румынию и страны ЕС.

В результате 16 и 17 мая сотрудники полиции задержали в лесном массиве близ села Фрумушика автомобиль Volkswagen T4 и два автомобиля Mercedes Sprinter, в которых перевозились сигареты из Приднестровского региона.

Во время ареста подозреваемые оказали сопротивление. Кроме того, преследуемые транспортные средства, сопровождаемые другими автомобилями, преднамеренно врезались в машины сотрудников полиции, чтобы создать помехи для задержания.

Во время обысков было обнаружено и изъято 329 коробок с 164 500 пачками (3 290 000 штук) сигарет марки “Marble” без акцизных марок. Причинённый ущерб оценён в 3 619 000 леев.

Также были конфискованы транспортные средства, мобильные телефоны, ноутбуки, приборы ночного видения и другие подручные инструменты, используемые подозреваемыми для совершения преступлений. Во время обысков было обнаружено и изъято более 500 000 леев, полученных в результате преступной деятельности.

Кроме того, были задержаны и помещены в изолятор временного содержания двое членов группы. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.