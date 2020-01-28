Наведывались в дома и грабили их: задержаны члены ОПГ (ФОТО, ВИДЕО)

Наведывались в дома и грабили их: задержаны члены ОПГ (ФОТО, ВИДЕО)

Двое членов преступной группы были арестованы за серию краж, совершённых в домах в центральной части страны.

Подозреваемые проникали в жилища во время отсутствия хозяев и крали деньги и золотые предметы. Последнее правонарушение было совершено 24 января текущего года в селе Градиште Чимишлийского района. Злоумышленники украли из частного дома сейф, в котором находилось 70 000 леев и 1 600 евро, а также другие ценности на общую сумму 104 356 леев.

Подозреваемые были задержаны в столице. В результате обысков полиция изъяла у одного из них иностранную валюту и молдавские леи, а также другие предметы, добытые преступным путём.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы на 30 суток. В случае обвинительного приговора им грозит до 4 лет лишения свободы.

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