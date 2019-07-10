В Приднестровье разыскивают повредивших инсталляцию вандалов

В Приднестровье разыскивают повредивших инсталляцию вандалов

В центре города Слободзея, на пересечении улиц Ленина и Фрунзе, неизвестные повредили инсталляцию «Я люблю Приднестровье». Сообщение об этом поступило на Viber МВД Приднестровья от неравнодушного пользователя.

По данному факту сотрудники Слободзейского районного отдела внутренних дел ведут разбирательство. Они проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, повредившего данное сооружение – изучают видеозаписи с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев происшествия, сообщает пресс-служба mvdpmr.org.

Ущерб составил около 1 400 приднестровских рублей. Точная сумма будет установлена в ближайшее время.

Всех, кто стал свидетелем происшествия либо слышал подробности о случившемся, просят сообщать об этом по телефонам: 0 (557) 102, 0 (557) 2-41-38, +37355724138, +37353381529. Конфиденциальность гарантируется.

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