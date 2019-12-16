Правоохранители разыскали подростков, сбежавших из школы-интерната в Слободзее

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Слободзейским РОВД были объявлены в розыск двое воспитанников специальной школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 12 декабря Игорь Неборский и Валерий Салынин самовольно покинули территорию учреждения.

В результате проведённых мероприятий сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних установили местонахождение подростков, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, 14-летний Игорь находился у брата в Тирасполе, а 15-летний Валерий приехал к сестре в Бендеры.

Обстоятельства инцидента выясняются. Розыск прекращён.