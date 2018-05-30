Правоохранители разоблачили “чёрный бизнес” по производству и сбыту ювелирных украшений (ФОТО, ВИДЕО)

В преступной схеме, которая заключалась ещё и в подделке государственной маркировки, участвовали как физические лица, так и юридические.

Как сообщает пресс-служба полиции, правоохранительные органы расследуют деятельность преступной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом драгоценных металлов и камней с фальсификацией государственной маркировки.

Согласно переданным данным, в преступную схему были вовлечены не только физические лица, но и юридические. Так, органы правопорядка выявили несколько ломбардов и ювелирных ателье, которые занимались размещением на рынке незаконно приобретённых ювелирных изделий. Одно из подпольных ателье было обнаружено в столичном подвале жилого дома.

Органы правопорядка провели 11 обысков в домах, машинах и офисах подозреваемых в незаконных действиях. В результате этого, была обнаружена подпольная линия со специальным оборудованием для обработки и изготовления изделий из золота и серебра, которое не имело сертификатов о происхождении и маркировки. Кроме этого, были найдены драгоценные камни без документов о происхождении, более 400 000 леев, чёрная бухгалтерия, электронные носители информации, а также незарегистрированное пневматическое оружие.

Все найденные ювелирные изделия были изъяты и направлены на экспертизу, после которой будет установлена и сумма причинённого ущерба.

Если суд признает членов преступной группировки виновными, то им грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет, а в случае юридического лица – штраф в размере до 650 000 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью и ликвидация.