Правоохранители раскрыли специализирующуюся на грабежах преступную группу, в которую входил полицейский (ВИДЕО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила уголовное преследование по делу о совершении серии краж. Общий ущерб, нанесённый жертвам, составил около 700 000 леев.

Согласно обвинительному заключению, виновниками оказались двое граждан Республики Молдова, один из которых является бывшим сотрудником полиции. Мужчины организовали преступную группу, в которой каждый член выполнял чётко определенную роль: организатора, информатора о возможных местах нападения и т. д.

Преступники грабили ломбарды, платёжные терминалы и частные дома. Группа совершила преступления в Кишинёве, Бельцах, Единцах, Глодянах, Страшенах, Яловенах, Калараше, Новых Аненах, Криулянах и Оргееве.

Согласно материалам дела, на взлом платёжного терминала преступникам требовалось около 30 секунд: за это время охранники не успевали прибыть на место преступления.

Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам собрали доказательства об участии преступной группы в 17 эпизодах краж и грабежей. Если суд признает их виновными, задержанные рискуют получить наказание от 12 до 15 лет лишения свободы.