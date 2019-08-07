Правоохранители раскрыли несколько краж в Комрате

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Сотрудники Инспектората полиции Комрат, работая по ранее совершённым преступлениям, раскрыли ряд краж на территории Комратского района.

В первом случае 26 июля неизвестная женщина в помещении аптеки подняла с пола и похитила кошелёк, в котором находились денежные средства. Личность злоумышленницы, совершившей вышеуказанное деяние, была установлена, пишет upatogagauzia.md.

Во втором случае житель села Кирсова просил привлечь к ответственности мужчину, который 30 июля, находясь в Комрате на территории бассейна “Калипсо”, тайно похитил его мобильный телефон. Подозреваемое лицо было установлено.

В третьем случае поступила жалоба от жителя Комрата с просьбой привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые 2 августа тайно проникли в помещение бара, откуда похитили продукты питания. Личности нарушителей установлены: ими оказались житель мун. Комрат и жительница Тирасполя.

И в четвёртом случае поступило обращение от жительницы мун. Комрат о том, что после ухода гостившего у неё мужчины она обнаружила пропажу 3 000 леев и трёх телефонов. Лицо, совершившее данное преступление, установлено, пишет источник.

По данным фактам были начаты уголовные преследования. Также проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательств в отношении подозреваемых.