Правоохранители раскрыли детали обысков в газораспределительных компаниях

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В “Молдоватрансгаз”, “Яловень-газ”, “Вулканешть-газ” и “Бэлць-газ” сегодня утром прошли обыски по делу о причинении ущерба поставщику на сумму около 20 миллионов леев.

Операцию провели офицеры Национального инспектората расследований и сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передаёт publika.md. Правоохранители проверили кабинеты, дома и автомобили и изъяли документы, имеющие отношение к делу, а также денежные суммы неизвестного происхождения.

Нынешние обыски связаны с теми, что были проведены в октябре на предприятии “Унгень-газ“.