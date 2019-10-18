Правоохранители проводят обыски в агентстве недвижимости в Кишинёве

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Офицеры Управления расследования экономических преступлений совместно с прокурорами проводят этим утром обыски в офисе агентства недвижимости в столице.

Данную информацию подтвердил глава Национального инспектората расследований Василий Балика. Он отметил, что не может предоставить детали операции, чтобы не ставить под угрозу ход уголовного расследования, передаёт deschide.md.

– Обыски проводятся совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам в рамках уголовного дела, возбужденного в этом году в связи с несоответствиями, связанными с ответственными лицами компании, – сообщил Балика.

По его словам, правоохранители допросили фигурантов дела, а сейчас проводят обыски, чтобы установить все обстоятельства.