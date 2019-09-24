Правоохранители продолжают борьбу с незаконной продажей алкоголя: на Чеканах изъяли 400 л контрафактного спиртного (ВИДЕО)

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В период с 18 по 23 сентября сотрудники полиции сектора Чеканы проводили мероприятия с целью предупреждения и документирования лиц, предрасположенных к совершению нарушений в результате употребления алкогольных напитков. Так, были проверены несколько торговых точек, которые незаконно продавали алкогольные напитки в отсутствие документов о происхождении и в нарушение правовых положений, предусмотренных действующим законодательством.

В итоге было обнаружено 6 торговых точек, расположенных в секторе Чеканы, где алкогольные напитки продавались без соответствующих разрешений. Также было изъято 410 л алкоголя без документов о происхождении и сомнительного качества. Физическим и юридическим лицам, которые разрешили незаконную продажу алкогольных напитков, грозит штраф в размере до 15 000 леев с лишением или без лишения права на осуществление определённой деятельности сроком на 6 месяцев.