Правоохранители прикрыли крупный канал контрабанды сигарет с участием молдавских граждан (ФОТО, ВИДЕО)

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В понедельник, 25 ноября, сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) задержали членов преступной группы, занимавшихся контрабандой сигарет и отмыванием денег. ОПГ, действовавшая во Франции, Молдове и Румынии, нанесла ущерб бюджету Франции на сумму около 2 700 000 евро.

Правоохранители провели ряд обысков в Кишинёве и Бричанах. В результате были обнаружены пистолет, телефон, SIM-карты и другие объекты, подтверждающие причастность к незаконной деятельности. Отчёт о результатах обысков будет направлен французским властям.

Было установлено, что члены ОПГ, состоящей из граждан Румынии, Молдовы и Армении, закупали в Молдове и Украине крупные партии сигарет, которые ввозились контрабандой. Конечной целью была продажа сигарет во Франции. Злоумышленники перевозили по 500 пачек в микроавтобусах, а также более мелкие партии в автомобилях.

Полиция продолжает проводить расследование по данному делу.