Правоохранители пресекли контрабанду 600 кг мяса птицы (ФОТО)

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630 кг мяса птицы без документов было изъято в минувшую пятницу мобильными бригадами таможенной службы возле села Калфа Новоаненского района. Контрабанда была обнаружена в микроавтобусе 33-летнего жителя района Штефан-Водэ.

Товар был упакован в коробки с надписями, гласящими, что мясо привезено из Бразилии. Водитель рассказал, что приобрёл мясо в приднестровском регионе, отказавшись предоставить дополнительную информацию о точном месте покупки и месте назначения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.