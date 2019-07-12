Правоохранители поймали пьяного водителя, который вёз трёх пассажиров: ему грозит уголовная ответственность

Правоохранители поймали пьяного водителя, который вёз трёх пассажиров: ему грозит уголовная ответственность

Один из автовладельцев сообщил инспекторам, что, проезжая по одной из улиц села Парканы, обратил внимание на автомобиль Nissan, который двигался по проезжей части, петляя из стороны в сторону. Получив информацию, милиционеры остановили легковое авто.

По данным mvdpmr.org, за рулём был мужчина с явными признаками опьянения. В салоне находились ещё трое пассажиров. Жителя села 37 лет отстранили от управления и доставили на медосвидетельствование. Обследование подтвердило факт алкогольного опьянения.

При проверке личности водителя было установлено, что в этом году его уже четвёртый раз привлекают к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. По решению суда в июле автовладелец был лишён права управления транспортным средством. На рассмотрении находится вопрос о привлечении его уже к уголовной ответственности.

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