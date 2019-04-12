Правоохранители побывали в церквях и рассказали, как защититься от краж (ФОТО)

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Накануне праздника Святой Пасхи сотрудники столичной полиции провели ряд действий по предотвращению церковных краж. Правоохранители осмотрели здания и рассказали о превентивных мерах по защите имущества.

В то же время сотрудники правоохранительных органов раздали информационные листовки с рекомендациями, которые помогут предотвратить возможные кражи.

Чтобы избежать подобных ситуаций, полиция рекомендует:

установить решётки на окнах;

установить охранные системы;

установить камеры видеонаблюдения;

обеспечивать достаточное ночное освещение церквей.