Правоохранители побывали в церквях и рассказали, как защититься от краж (ФОТО)

Накануне праздника Святой Пасхи сотрудники столичной полиции провели ряд действий по предотвращению церковных краж. Правоохранители осмотрели здания и рассказали о превентивных мерах по защите имущества.
В то же время сотрудники правоохранительных органов раздали информационные листовки с рекомендациями, которые помогут предотвратить возможные кражи.
Чтобы избежать подобных ситуаций, полиция рекомендует:
- установить решётки на окнах;
- установить охранные системы;
- установить камеры видеонаблюдения;
- обеспечивать достаточное ночное освещение церквей.
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