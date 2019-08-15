Правоохранители обнаружили плантацию конопли на земельном участке в Бубуечь (ВИДЕО)

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Столичная полиция в рамках операции “МАК-2019” продолжает проводить мероприятия по борьбе со случаями выращивания наркосодержащих растений. Так, сотрудники полиции сектора Чеканы обнаружили 100 кустов конопли, растущих на участке на окраине села Бык в составе коммуны Бубуечь.

В ходе расследования было установлено, что за участком ухаживал 37-летний мужчина. В случае продажи наркотических веществ прибыль могла составить 20 000 леев.

Все растения были выкорчеваны и отправлены в лабораторию для проведения экспертизы. В настоящее время подозреваемый находится под следствием. Ему грозит штраф в размере от 10 000 до 20 000 леев или неоплачиваемые работы в пользу общества до 100 часов.