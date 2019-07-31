Правоохранители накажут хулиганов, которые попали на камеру во время кражи горшка с цветком

Правоохранители накажут хулиганов, которые попали на камеру во время кражи горшка с цветком

На вайбер дежурной части поступило видео, на котором несознательные молодые люди возле кафе сняли со стойки горшок с петуниями и увезли его. Инцидент произошел в Тирасполе. 

По данным mvdpmr.org, передвигаясь на автомобиле, данные граждане нарушали ПДД, а также вели себя некорректно по отношению к другим участникам движения – показывали непристойные жесты. Позднее действующие лица видеоролика были установлены. Водитель привлечён к административной ответственности. По лицам, похитившим горшок с цветком, проводится разбирательство.

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