Правоохранители накажут хулиганов, которые попали на камеру во время кражи горшка с цветком

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На вайбер дежурной части поступило видео, на котором несознательные молодые люди возле кафе сняли со стойки горшок с петуниями и увезли его. Инцидент произошел в Тирасполе.

По данным mvdpmr.org, передвигаясь на автомобиле, данные граждане нарушали ПДД, а также вели себя некорректно по отношению к другим участникам движения – показывали непристойные жесты. Позднее действующие лица видеоролика были установлены. Водитель привлечён к административной ответственности. По лицам, похитившим горшок с цветком, проводится разбирательство.