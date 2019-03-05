Правоохранители конфисковали 2 тонны рыбы без документов о происхождении (ФОТО)

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Сотрудники Национальной патрульной инспекции, участвующие в обеспечении безопасности движения на улице Каля Басарабией, остановили автомобиль Mercedes, за рулём которого находился 36-летний житель села Хыржаука Каларашского района.

Во время проверки автомобиля инспекторы обнаружили около двух тонн живой рыбы, перевозимой в антисанитарных условиях и без сопроводительных документов. Мужчина заявил, что рыба должна была поступить в продажу на столичный Центральный рынок, пишет hotnews.md.

Подозрительный груз был изъят. Согласно действующему законодательству, в случае признания водителя виновным в перевозке товаров без документов о происхождении, мужчине грозит штраф на сумму от 3 000 до 4 500 леев.