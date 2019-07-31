Правоохранители конфисковали 10 тонн контрабандного алкоголя, который намеревались переправить на Украину (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники полиции и прокуратуры Бричан изъяли 10 тонн этилового спирта на миллион леев. Контрабандный товар должен был попасть на территорию Украины.

В полицию поступила информация о том, что в грузовике, который в течение нескольких дней стоял на складе в селе Требисэуць, хранятся тонны этилового спирта. В результате обысков полиция обнаружила и изъяла 10 резервуаров по 1 000 литров каждый, заполненных раствором со специфическим запахом, характерным для этилового спирта.

Было установлено, что автомобиль принадлежал 43-летнему жителю Единец. Алкоголь должны были вывезти контрабандой на Украину в обход таможенного контроля.

За попытку контрабанды, а также за транспортировку, хранение или сбыт товаров, подлежащих обложению акцизными сборами, было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством, виновным лицам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.