Правоохранители конфисковали 10 тонн контрабандного алкоголя, который намеревались переправить на Украину (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители конфисковали 10 тонн контрабандного алкоголя, который намеревались переправить на Украину (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники полиции и прокуратуры Бричан изъяли 10 тонн этилового спирта на миллион леев. Контрабандный товар должен был попасть на территорию Украины.

В полицию поступила информация о том, что в грузовике, который в течение нескольких дней стоял на складе в селе Требисэуць, хранятся тонны этилового спирта. В результате обысков полиция обнаружила и изъяла 10 резервуаров по 1 000 литров каждый, заполненных раствором со специфическим запахом, характерным для этилового спирта.

Было установлено, что автомобиль принадлежал 43-летнему жителю Единец. Алкоголь должны были вывезти контрабандой на Украину в обход таможенного контроля.

За попытку контрабанды, а также за транспортировку, хранение или сбыт товаров, подлежащих обложению акцизными сборами, было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим законодательством, виновным лицам грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md