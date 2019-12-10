Правоохранители арестовали троих жителей столицы за незаконный оборот наркотиков (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали членов ОПГ, специализировавшихся на продаже психотропных веществ типа PVP в особо крупных размерах.

В течение октября-декабря следователи провели ряд специальных следственных мероприятий с целью накопления доказательств. В результате были установлены личности трёх членов преступной группы: двух мужчин в возрасте 24 и 40 лет и 19-летней девушки.

Подозреваемые являются жителями столицы. 6 декабря все трое были задержаны в момент продажи наркотических веществ. В результате обысков, проведённых полицией в их домах, были конфискованы психотропные вещества, а также приспособления для употребления наркотических веществ.

Было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков в особо крупных размерах. На имена двух мужчин был выдан ордер на арест сроком на 30 дней, а женщина находится под домашним арестом. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.