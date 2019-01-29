Правительству – пиар, пенсионерам – дулю: кабмин вновь уличили во лжи о повышении пенсий (ФОТО)

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Пообещали, но не выполнили. Не только молдавские учителя жалуются на то, что правительство не сдержало свое слово и не подняло им зарплаты. В списке забытых властями в очередной раз оказались пенсионеры, доход которых увеличился лишь на словах, но не на деле.

Квитанцию о получении пенсии на одной из дворовых встреч муниципальному советнику, кандидату ПСРМ в депутаты Александру Одинцову показала одна из жительниц дома. В декабре женщина получила 1648 леев 14 банов. Невероятно, но факт: даже с учетом повышения в январе сумма осталась прежней!

– Пенсию повысили, а материальную помощь убрали. Для пенсионеров ничего не изменилось. Правительству пиар, а пенсионерам дулю. Вот и вся политика, – написал он.

Одинцов попросил присылать ему лично учительские квитанции о зарплатах, в которых также видно, что повышения нет. Он также призвал граждан голосовать за социалистов для того, чтобы добиться, наконец, справедливости.