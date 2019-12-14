Правительству Иона Кику исполнилось 30 дней: впечатляющие результаты всего за месяц (ВИДЕО)

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Сегодня, 14 декабря, исполнилось 30 дней деятельности правительства Иона Кику. За столь короткий срок кабинету министров под его руководством удалось добиться впечатляющих результатов.

В частности, правительство Кику впервые поддержало беспрецедентные социальные инициативы президента, которые другие кабинеты министров, в том числе Майи Санду, игнорировали. Речь идет об индексации пенсий два раза в год, о гарантировании выплаты пенсии в течение 5 лет супругу или супруге умершего бенефициара, о выделении единовременной финансовой помощи в размере 700 леев почти 600 тысячам граждан страны, об увеличении размера помощи в холодный период года и числа ее получателей и о многом другом. Кабинет министров с первого же дня работы занялся разработкой законов бюджета на будущий год, а также направил усилия на недопущение энергетического кризиса.

Был восстановлен институциональный диалог между президентом, спикером и премьером, которые каждый понедельник собираются для обсуждения повестки на всю неделю. Всего за месяц премьер лично посетил Бельцы, Бричаны, Чимишлию, Оргеев, Сороку, Страшены, Шолдэнешты. В ближайшее время Кику намерен отправиться с визитами во все без исключения районы страны. Глава кабинета министров поддерживает постоянный диалог и с представителями местной публичной администрации, и с предпринимателями. Кроме того, за 30 дней Ион Кику совершил ряд заграничных визитов, основываясь на принципе проведения взвешенной внешней политики.

Высокую оценку деятельности правительства дал президент Игорь Додон.

– За 30 дней работы кабинет министров во главе с премьер-министром Ионом Кику представил больше результатов, чем прежнее правительство за пять месяцев деятельности. И это только начало. Я убежден, что у нас всё получится! – отметил он.