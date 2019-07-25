Правительством создана комиссия по анализу монополизации экспорта грецкого ореха

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Правительство приняло решение о создании Межведомственной комиссии по анализу монополизации экспорта грецкого ореха. Соответствующее распоряжение будет опубликовано в пятницу, 26 июля, в «Monitorul оficial».

Согласно документу, комиссия была создана для выяснения законности ограничения доступа экономическим агентам к экспорту орехов. В ее состав вошли представители Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства финансов, Таможенной службы, Государственной налоговой службы, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, Совета по конкуренции, а также Ассоциаций производителей и экспортеров грецкого ореха.

Члены комиссии должны определить причины монополизации экспорта орехов и предложить решения по урегулированию в данной сфере, пишет moldpres.md.