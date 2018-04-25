Правительство запретило ряду госслужащих бастовать (СПИСОК)

Правительство запретило ряду госслужащих бастовать (СПИСОК)

Кабинет министров Молдовы утвердил на сегодняшнем заседании список единиц, секторов и служб, сотрудники которых не могут принимать участие в забастовках, пишет unimedia.info. 

Так, бастовать запрещено людям, занимающим высокие или руководящие должности в центральной администрации (министерства и другие центральные органы), секретариате парламента, Государственной канцелярии, администрации президента. Запрет распространяется и на некоторых сотрудников медико-санитарных учреждений, а также структур, задействованных в сфере телекоммуникаций.

Запрещено бастовать всем без исключения сотрудникам структур, ответственным за подачу электроэнергии и воды, а также за услуги канализации. Нововведения коснутся также судебных инстанций, МВД, СИБ, НАЦ, Службы защиты и государственной охраны Молдовы, Таможенной службы, вооруженных сил. Полный список представлен ниже.

 

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