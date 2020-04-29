Правительство выступит с мерами для преодоления последствий гидрологической засухи и поддержки аграриев

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Премьер-министр Ион Кику провёл заседание с руководством Министерства сельского хозяйства и группой исследователей в области сельского хозяйства для изучения проблем, вызванных гидрологической засухой. Минсельхоз инициировал процесс оценки состояния земельных участков в каждом районе и, насколько это возможно, в каждом хозяйстве.

Директор НИИ полевых культур “Селекция” Борис Боинчан отметил, что ситуация отличается от случая к случаю. По его словам, нынешней засухе предшествовала тёплая, бесснежная зима, что затронуло многие культуры, пишет moldpres.md. Ситуация с подсолнухом и кукурузой считается критической.

Фермер из Унгенского района Никанор Бузовой подтвердил, что, если в ближайшие дни пройдут дожди, сохранится половина ожидаемого урожая. Член предпринимательского кооператива “Agrostoc” Игорь Тагадюк рассказал, что в северных районах состояние посевных менее плачевное, чем в центре и на юге страны.

Также на заседании поднималась тема банковских кредитов для снижения нагрузки на фермеров и тема страхования в сельском хозяйстве. Ион Кику сказал, что инициированная правительством программа субсидирования процентной ставки поддержит сельскохозяйственные предприятия. Будут изучены возможности упрощённого кредитования сельхозпредприятий. После завершения оценки, инициированной профильным министерством, правительство предложит решения для преодоления последствий гидрологической засухи и поддержки агрохозяйств.

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