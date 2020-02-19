Правительство вынуждено сократить финансирование судебной системы, чтобы выполнить решение ЕСПЧ

Правительство вынуждено сократить финансирование судебной системы, чтобы выполнить решение ЕСПЧ

Судебное решение по поводу конфликта между двумя частными компаниями, касающегося торгового комплекса “Gemenii”, нанесло государству ущерб в 70 миллионов леев. Молдова должна будет заплатить эти деньги, согласно решению ЕСПЧ. На сегодняшнем заседании правительства Ион Кику отметил, что эти средства будут выделены за счет сокращения финансирования судебной системы в 2020 году. 

Глава правительства выразил недовольство случившимся и назвал имена пяти судей, которые приняли решение, нанесшее ущерб Республике Молдова.

– Теперь нам нужно пойти в парламент и попросить внести поправки в бюджет на этот год, чтобы изыскать эти деньги для выполнения наших обязательств перед ЕСПЧ. Однако эти средства не будут взяты из социальных проектов, питания детей, строительства водопроводов, ремонта школ и т. д. Соответствующая сумма будет выплачена за счет сокращения запланированного на текущий год финансирования судебной системы, – пояснил он.

Ион Кику потребовал от Минюста и от Генпрокуратуры проверить все детали данного дела. Также глава правительства поручил, чтобы были проверены и доходы пяти судей, вынесших это решение, а также распорядился, чтобы к началу следующей недели на веб-сайте Министерства юстиции была опубликована вся информация о приговорах ЕСПЧ в отношении Республики Молдова, пишет moldpres.md.

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