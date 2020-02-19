Правительство вынуждено сократить финансирование судебной системы, чтобы выполнить решение ЕСПЧ

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Судебное решение по поводу конфликта между двумя частными компаниями, касающегося торгового комплекса “Gemenii”, нанесло государству ущерб в 70 миллионов леев. Молдова должна будет заплатить эти деньги, согласно решению ЕСПЧ. На сегодняшнем заседании правительства Ион Кику отметил, что эти средства будут выделены за счет сокращения финансирования судебной системы в 2020 году.

Глава правительства выразил недовольство случившимся и назвал имена пяти судей, которые приняли решение, нанесшее ущерб Республике Молдова.

– Теперь нам нужно пойти в парламент и попросить внести поправки в бюджет на этот год, чтобы изыскать эти деньги для выполнения наших обязательств перед ЕСПЧ. Однако эти средства не будут взяты из социальных проектов, питания детей, строительства водопроводов, ремонта школ и т. д. Соответствующая сумма будет выплачена за счет сокращения запланированного на текущий год финансирования судебной системы, – пояснил он.

Ион Кику потребовал от Минюста и от Генпрокуратуры проверить все детали данного дела. Также глава правительства поручил, чтобы были проверены и доходы пяти судей, вынесших это решение, а также распорядился, чтобы к началу следующей недели на веб-сайте Министерства юстиции была опубликована вся информация о приговорах ЕСПЧ в отношении Республики Молдова, пишет moldpres.md.