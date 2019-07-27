Правительство вынесло постановление о ликвидации должностей 65 госслужащих

Правительство вынесло постановление о ликвидации должностей 65 госслужащих

Накануне кабинет министров утвердил постановление, которым 65 государственных служащих на ответственных должностях будут предупреждены о ликвидации их должностей. В список вошли 33 госсекретаря, а также 32 заместителя начальников Территориальных отделений Государственной канцелярии.

Как пишет moldpres.md, будут ликвидированы по 4 должности генерального госсекретаря и госсекретаря в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции и Министерстве финансов, 6 должностей секретаря в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, по 5 в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и Министерстве образования, культуры и исследований, по 3 в Министерстве экономики и инфраструктуры и по 2 в Министерстве юстиции, обороны и внутренних дел.

Согласно недавно внесённым поправкам в некоторые законодательные акты, в связи с ликвидацией государственных должностей правительство в трёхмесячный срок должно принять необходимые меры, связанные с увольнением соответствующих лиц.

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