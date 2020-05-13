Правительство выделило средства для единовременной помощи бюджетникам, заболевшим COVID-19 на работе

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Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел, Минздраву и органам местного публичного управления более 6,5 млн леев для выплат единовременных пособий работникам, заразившимся COVID-19.

В соответствии с решением, утверждённым сегодня правительством, деньги на выплаты пособий будут направлены в муниципальные советы Кишинёва и Бельц. Средства также поступят в советы районов: Кагул, Каушаны, Дондюшаны, Единец, Фалешты, Флорешты, Глодяны, Оргеев, Резина, Рышканы, Сынжерей, Сорока, Штефан-Водэ и Теленешты. Назначенные органы, пишет moldpres.md, подготовят необходимые документы для распределения финансов среди медучреждений.

Пособие в 16 тысяч леев будет выплачено 72 сотрудникам МВД и 337 медикам. По данным правительства, до сих пор выплаты получили 404 человека.

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