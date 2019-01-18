Правительство вновь дискриминирует молдаван в России: даже в США откроют больше участков на выборах, чем в РФ

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А в Италии, где проживает меньшее количество молдаван, число участков будет почти в 3 раза больше, чем в Российской Федерации.

Молдавское правительство в очередной раз проигнорировало принцип пропорциональности при открытии избирательных участков на парламентских выборах 24 февраля. Принятое сегодня кабинетом министров по этому поводу решение предполагает, что всего за границей будет открыто 125 участков или на 25 больше, чем на президентских выборах, однако молдаване в России вновь будут ущемлены в своих правах.

В частности, на порядка 400 тысяч официально находящихся в РФ граждан Молдовы будут открыты всего 11 избирательных участков: по 2 в Москве и в Санкт-Петербурге, а также по одному в Красноярске, Нижневартовске, Сочи, Курске, Туле, Новосибирске и Калининграде. В то же время в Италии, где наших соотечественников существенно меньше, откроют 29 участков. Больше участков будет даже в США – 12.

Решение также предполагает открытие 12 участков в Румынии, 7 – во Франции, 5 – в Португалии и в Испании, 4 – в Великобритании. По 3 участка будут открыты в Украине, Канаде и Турции. По 2 – в Израиле, Бельгии, Чехии, Беларуси, Германии, Ирландии. В Греции, Китае, Литве, Латвии, Азербайджане, Польше, Швеции, Эстонии, Венгрии, Австрии, Болгарии, Швейцарии, Голландии, Катаре, Японии, Хорватии, Грузии, ОАЭ и Норвегии – по одному.

Стоит напомнить, что ранее Партия социалистов призывала правительство основываться на реальном числе молдаван в тех или иных странах при принятии решения о количестве избирательных участков. ПСРМ отмечала, что по округам в России и в ЕС следует открыть по 100 участков, а в США и Канаде – 30. Социалисты отмечали, что если принцип пропорциональности вновь не будет соблюден, они оставляют за собой право обратиться в суд.