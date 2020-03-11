Правительство внесло изменения в Положение о водительском удостоверении

Правительство внесло изменения в Положение о водительском удостоверении

Члены правительства на сегодняшнем заседании  проголосовали за внесение изменений в Положение о водительском удостоверении, организации и проведении экзамена на получение водительского удостоверения и условиях допуска к дорожному движению.

Согласно изменениям, лица, обладающие водительскими правами, выданными на территории левобережья Днестра или в муниципии Бендеры, в случае наличия удостоверяющих личность документов, утвержденных Законом об удостоверениях личности национальной паспортной системы, могут запросить подтверждение в национальной системе категорий/подкатегорий транспортных средств права управлять транспортными средствами определенных категорий подкатегорий, в соответствии с  водительским удостоверением; а также выдачу национального водительского удостоверения без сдачи экзамена.

Кроме того, лица, в отношении которых вынесено судебное  постановление об уголовном наказании с  лишением права на управление транспортными средствами, а также лица, в отношении которых судебная инстанция распорядилась о лишении права на управление транспортными средствами, на основании медицинского заключения, могут восстановить право на вождение, сдав  теоретическую и практическую часть экзамена.

Проект постановления правительства об изменении указанного положения разработан Министерством внутренних дел при участии Агентства госуслуг, передаёт moldpres.md.

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