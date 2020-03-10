Наказание за отказ от карантина и за ложную информацию в анкетах: правительство примет соответствующие поправки

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Правительство ужесточает меры в связи с коронавирусом, как ранее к этому призвал глава государства. Так, граждане Молдовы, помещённые на карантин после возвращения из стран с повышенным уровнем распространения коронавируса или после контакта с заболевшими COVID-19, будут лишены права покидать территорию РМ в течение 14 дней. А лица, которые окажутся от карантина или укажут ложную информацию в анкетах по прибытии в Молдову, будут наказаны.

– Было принято решение о запрете выезда из Республики Молдова лицам, находящимся на карантине. Это предусматривают международные санитарные правила. В закон будут внесены соответствующие поправки. В сложившейся эпидемиологической ситуации мы будем запрещать лицам, находящимся на карантине, покидать территорию страны, – заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

На завтрашнем заседании правительства будет установлена мера наказания для лиц, которые намеренно будут содействовать возникновению вспышек коронавируса в стране путём отказа от карантина или предоставления ложной информации в эпидемиологических анкетах, передаёт unimedia.md.