Правительство увеличило зарплаты работников системы здравоохранения на 10%

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Правительство Республики Молдова утвердило на сегодняшнем заседании решение о повышении на 10% заработной платы работников публичных медико-санитарных учреждений, включенных в систему обязательного медицинского страхования.

В соответствии с постановлением кабинета министров, увеличится заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала, административно-хозяйственного персонала, а также руководства публичных медико-санитарных учреждений. Постановление вступит в силу 1 апреля 2020 года, передаёт moldpres.md.

Увеличение коснется около 50 тысяч работников системы здравоохранения. На эти цели в бюджете предусмотрены расходы в размере 300 млн леев.