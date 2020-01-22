Правительство увеличило зарплаты работников системы здравоохранения на 10%

Правительство увеличило зарплаты работников системы здравоохранения на 10%

Правительство Республики Молдова утвердило на сегодняшнем заседании решение о повышении на 10% заработной платы работников публичных медико-санитарных учреждений, включенных в систему обязательного медицинского страхования.

В соответствии с постановлением кабинета министров, увеличится заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала, административно-хозяйственного персонала, а также руководства публичных медико-санитарных учреждений. Постановление вступит в силу 1 апреля 2020 года, передаёт moldpres.md.

Увеличение коснется около 50 тысяч работников системы здравоохранения. На эти цели в бюджете предусмотрены расходы в размере 300 млн леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md